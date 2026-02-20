В Киеве оккупанта приговорили к пожизненному за убийство двух военнопленных

Фото: Офис Генерального прокурора

Шевченковский районный суд Киева признал военнослужащего ВС РФ виновным в военном преступлении и назначил ему пожизненное лишение свободы

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Осужденный – боец 1-й роты морской пехоты 1-го батальона 40-й отдельной бригады Тихоокеанского флота.

В январе 2025 года во время боев в Курской области РФ он с другими военными устроил засаду. Двое украинских защитников, сдавшихся в плен с поднятыми руками, были убиты прицельным огнем осужденного.

Суд установил, что никакой военной необходимости применять силу не было, а осужденный отдавал себе отчет в преступности приказа и мог отказаться его исполнять.

Действия оккупанта квалифицированы по ч.1 ст.28 и ч.2 ст.438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц, повлекшее гибель лиц под защитой международного гуманитарного права.

Суд также частично удовлетворил гражданский иск: с осужденного взыскано 50 млн грн морального ущерба в пользу потерпевшей.