Во Львове мужчина ножом убил свою соседку

Во Львове задержан мужчина, который ножом смертельно ранил соседку. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Это произошло 20 января около 22:10 возле одного из многоквартирных домов по улице Стрыйской. 21-летний местный житель во время ссоры ударил 41-летнюю соседку ножом в живот. Свидетели вызвали медиков. Пострадавшую доставили в больницу, но, к сожалению, на следующий день она скончалась.

Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Дарницком районе Киева задержали 28-летнюю женщину, которая во время ссоры нанесла своему 30-летнему сожительнице четыре ножевых ранения. Злоумышленнице грозит до восьми лет заключения.