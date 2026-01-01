17:33  01 января
В Ровно полиция остановила пьяного Санта-Клауса за рулем Мерседеса
16:29  01 января
На Полтавщине три человека застряли на ледяной реке в новогоднюю ночь
13:19  01 января
На Прикарпатье столбики термометра опустились до -18 градусов
В Ровно полиция остановила пьяного Санта-Клауса за рулем Мерседеса

фото: Алексей Белошицкий
В новогоднюю ночь у Ровно патрульные полицейской остановили автомобиль, водитель которого был одет в костюм Санты. По данным правоохранителей, он находился в состоянии алкогольного опьянения

Как передает RegioNews, об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Он отметил, что ночью в комендантский час патрульные остановили автомобиль Mercedes-Benz на объездной дороге возле Ровно.

"Обзор с помощью алкотестера показал 2,25 промилле. На этом путешествие "Санты" завершилось: на кормчего составили соответствующие материалы, а (оленей) автомобиль эвакуировали на арестплощадку", – говорится в сообщении.

Всего за новогоднюю ночь полицейские составили 135 административных протоколов по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

Напомним, в Ровенской области пьяный водитель автомобиля Ford Edge въехал в топливную колонку АЗС. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

