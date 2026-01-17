У Рівному жінка пошкодила портрети загиблих військових, бо вони "дратували" її та нагадували про війну
Жінка перекидала портрети загиблих воїнів, встановлені на майдані Незалежності обласного центру
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку поліції Рівненської області у Фейсбуці.
Правоохоронці близько 23:00 16 січня отримали повідомлення, що на майдані Незалежності невідома жінка "поводиться неадекватно" та перекидає портрети полеглих на війні військовослужбовців.
Поліцейські розшукали жінку на сусідній вулиці неподалік місця правопорушення. 41-річна місцева жителька перебувала у стані алкогольного сп’яніння.
Свої дії вона пояснила тим, що портрети її дратують, оскільки нагадують про війну.
За скоєне жінці загрожує штраф.
