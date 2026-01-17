У Рівному жінка пошкодила портрети загиблих військових, бо вони "дратували" її та нагадували про війну

фото: поліція Рівненської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку поліції Рівненської області у Фейсбуці.

Правоохоронці близько 23:00 16 січня отримали повідомлення, що на майдані Незалежності невідома жінка "поводиться неадекватно" та перекидає портрети полеглих на війні військовослужбовців.

Поліцейські розшукали жінку на сусідній вулиці неподалік місця правопорушення. 41-річна місцева жителька перебувала у стані алкогольного сп’яніння.

Свої дії вона пояснила тим, що портрети її дратують, оскільки нагадують про війну.

За скоєне жінці загрожує штраф.

