08 января 2026, 07:56

На Ровенщине разоблачили нелегальных копателей янтаря: изъяты мотопомпа и авто

08 января 2026, 07:56
Фото: Национальная полиция
Правоохранители Сарненщины разоблачили трех мужчин, которые занимались незаконной добычей "солнечных" камней

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Отмечается, что 6 января около 18:30 полицейские офицеры общины совместно со спецназначенцами в урочище вблизи села Томашгород Рокитновской территориальной громады задержали троих мужчин: 25 и 21-летних жителей пгт Клесов, а также 32-летнего жителя села Клесов. Все они незаконно добывали янтарь.

На месте происшествия следственно-оперативная группа изъяла мотопомпу кустарного производства и другое оборудование для незаконного промысла, а также автомобиль Hyundai Terracan.

Кроме того, на днях работники уголовного розыска на одной из улиц Сарн остановили 31-летнюю местную жительницу, которая переносила около одного килограмма янтаря. Подобное количество камней правоохранители изъяли и у 43-летнего жителя села Обирки.

Полиция напоминает, что незаконная добыча и хранение янтаря карается законом и призывает граждан сообщать о подобных фактах.

Напомним, недавно правоохранители сообщили о подозрении 62-летнему жителю Вараша, что в Ровенской области за незаконное приобретение, перевозку и хранение янтаря. Общий вес изъятых "солнечных камней" составляет почти 140 кг, а стоимость по ценам "черного" рынка превышает полтора миллиона гривен.

