08:36  08 січня
На Рівненщині військові ТЦК застосували сльозогінний газ проти 15-річної дівчини
06:24  08 січня
Смертельна ДТП на Житомирщині: легковик вилетів з дороги та врізався у стовп
00:12  08 січня
На Чернігівщині автобус з пасажирами з'їхав у кювет і перекинувся: 9 постраждалих
UA | RU
UA | RU
08 січня 2026, 07:56

На Рівненщині викрили нелегальних копачів бурштину: вилучено мотопомпу та авто

08 січня 2026, 07:56
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці Сарненщини викрили трьох чоловіків, які займалися незаконним видобутком "сонячного" каміння

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Зазначається, що 6 січня, близько 18:30 поліцейські офіцери громади спільно зі спецпризначенцями в урочищі поблизу села Томашгород Рокитнівської територіальної громади затримали трьох чоловіків: 25 та 21-річних мешканців смт Клесів, а також 32-річного жителя села Клесів. Усі вони незаконно видобували бурштин.

На місці події слідчо-оперативна група вилучила мотопомпу кустарного виробництва та інше обладнання для незаконного промислу, а також автомобіль Hyundai Terracan.

Окрім цього, днями працівники карного розшуку на одній з вулиць Сарн зупинили 31-річну місцеву жительку, яка переносила близько одного кілограма бурштину. Подібну кількість каміння правоохоронці вилучили й у 43-річного жителя села Обірки.

Поліція нагадує, що незаконний видобуток та зберігання бурштину карається законом, і закликає громадян повідомляти про подібні факти.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці повідомили про підозру 62-річному жителю Вараша Рівненської області за незаконне придбання, перевезення та зберігання бурштину. Загальна вага вилученого "сонячного каміння" становить майже 140 кг, а вартість за цінами "чорного" ринку перевищує півтора мільйона гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Рівненська область бурштин видобуток поліція мотопомпа авто
На Чернігівщині розкрили схему на пальному для військової техніки: зловмисники заробили майже півмільйона
07 січня 2026, 19:20
"Родинний бізнес": у Києві батько та донька крали чужі квартири
07 січня 2026, 14:30
Всі новини »
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Шукав легких грошей: на Одещині безробітний "продавав" росіянам дані про ППО
08 січня 2026, 09:00
Цвинтар як національна правда: війна і втрата індивідуальності
08 січня 2026, 08:51
На Прикарпатті затримали працівника ТЦК, який разом із начальником знущався з військовозобов’язаних
08 січня 2026, 08:49
На Рівненщині військові ТЦК застосували сльозогінний газ проти 15-річної дівчини
08 січня 2026, 08:36
Сили ППО знешкодили 70 із 97 безпілотників, якими РФ вночі атакувала Україну
08 січня 2026, 08:30
На Запоріжжі повністю відновили електропостачання, проте ситуація залишається складною
08 січня 2026, 08:19
У Дніпрі продовжили шкільні канікули – мер пояснив причину
08 січня 2026, 08:11
У Києві сталася пожежа в 16-поверхівці: загинув чоловік
08 січня 2026, 07:58
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: пошкоджена інфраструктура, частина області залишається без світла
08 січня 2026, 07:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »