На Рівненщині викрили нелегальних копачів бурштину: вилучено мотопомпу та авто

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Зазначається, що 6 січня, близько 18:30 поліцейські офіцери громади спільно зі спецпризначенцями в урочищі поблизу села Томашгород Рокитнівської територіальної громади затримали трьох чоловіків: 25 та 21-річних мешканців смт Клесів, а також 32-річного жителя села Клесів. Усі вони незаконно видобували бурштин.

На місці події слідчо-оперативна група вилучила мотопомпу кустарного виробництва та інше обладнання для незаконного промислу, а також автомобіль Hyundai Terracan.

Окрім цього, днями працівники карного розшуку на одній з вулиць Сарн зупинили 31-річну місцеву жительку, яка переносила близько одного кілограма бурштину. Подібну кількість каміння правоохоронці вилучили й у 43-річного жителя села Обірки.

Поліція нагадує, що незаконний видобуток та зберігання бурштину карається законом, і закликає громадян повідомляти про подібні факти.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці повідомили про підозру 62-річному жителю Вараша Рівненської області за незаконне придбання, перевезення та зберігання бурштину. Загальна вага вилученого "сонячного каміння" становить майже 140 кг, а вартість за цінами "чорного" ринку перевищує півтора мільйона гривень.