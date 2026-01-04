09:17  03 января
В Харькове из-за ракетной атаки погиб 3-х летний ребенок, по меньшей мере 30 раненых
14:15  03 января
Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из страны
11:15  03 января
Единый реестр оружия МВД временно приостанавливает работу: что необходимо знать
04 января 2026, 10:20

В Ровенской области мужчина похитил у соседа из квартиры 60 тысяч гривен

04 января 2026, 10:20
Фото: Национальная полиция Украины
В Здолбунове завершено расследование кражи 60 тысяч гривен из квартиры, злоумышленник предстанет перед судом

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Здолбунове полиция завершила расследование дела о краже 60 тысяч гривен из квартиры местного жителя. Инцидент произошел в декабре прошлого года, а злоумышленник предстанет перед судом. За совершенное ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы в соответствии с санкцией статьи Уголовного кодекса Украины.

Согласно данным следствия, 21-летний житель Здолбунова сообщил правоохранителям, что неизвестный проник в его квартиру и похитил значительную сумму денег. Полиция приступила к проверке и выяснила обстоятельства происшествия.

Следователи установили, что 25-летний уроженец Острожчины, который вместе с потерпевшим арендовал жилье в Здолбунове, воспользовался отсутствием соседа и похитил 60 тысяч гривен из тумбы. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина разбрасывал вещи и открыл окно и двери, имитируя проникновение постороннего лица.

Несмотря на попытки скрыть свою причастность, полиция установила личность злоумышленника и изъяла часть украденных средств. Подозреваемому сообщено о подозрении, он возместил причиненный ущерб и признал свою вину. Досудебное расследование завершено, материалы дела направлены в суд для принятия окончательного решения.

Ранее сообщалось, в Киеве правоохранители задержали 32-летнего жителя Полтавской области в состоянии алкогольного опьянения, незаконно завладевшего припаркованным автобусом "Богдан", обнаружив ключи внутри салона.

