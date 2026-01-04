Фото: Национальная полиция Украины

В Здолбунове завершено расследование кражи 60 тысяч гривен из квартиры, злоумышленник предстанет перед судом

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Здолбунове полиция завершила расследование дела о краже 60 тысяч гривен из квартиры местного жителя. Инцидент произошел в декабре прошлого года, а злоумышленник предстанет перед судом. За совершенное ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы в соответствии с санкцией статьи Уголовного кодекса Украины.

Согласно данным следствия, 21-летний житель Здолбунова сообщил правоохранителям, что неизвестный проник в его квартиру и похитил значительную сумму денег. Полиция приступила к проверке и выяснила обстоятельства происшествия.

Следователи установили, что 25-летний уроженец Острожчины, который вместе с потерпевшим арендовал жилье в Здолбунове, воспользовался отсутствием соседа и похитил 60 тысяч гривен из тумбы. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина разбрасывал вещи и открыл окно и двери, имитируя проникновение постороннего лица.

Несмотря на попытки скрыть свою причастность, полиция установила личность злоумышленника и изъяла часть украденных средств. Подозреваемому сообщено о подозрении, он возместил причиненный ущерб и признал свою вину. Досудебное расследование завершено, материалы дела направлены в суд для принятия окончательного решения.

