30 декабря 2025, 20:45

На Львовщине иномарка сбила пенсионера

30 декабря 2025, 20:45
Фото: Нацполиция
Авария произошла 29 декабря около 19:00 в селе Зимная Вода Львовского района. Правоохранители устанавливают обстоятельства

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

34-летний водитель Hyundai Kona сбил 67-летнего пешехода. В результате ДТП мужчина получил травмы, его госпитализировали медики. Правоохранители возбудили уголовное производство.

"Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет", - сообщили в полиции.

Напомним, в Киевской области Nissan влетел в Audi. Авария произошла на 52 километре автодороги сообщением Киев-Одесса вблизи города Белая Церковь. В результате ДТП пострадали 64-летняя и 68-летний пассажиры Audi и водитель Nissan. Их госпитализировали медики.

ДТП авария Львовская область
