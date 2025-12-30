Фото: Нацполиция

Авария произошла 29 декабря около 19:00 в селе Зимная Вода Львовского района. Правоохранители устанавливают обстоятельства

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

34-летний водитель Hyundai Kona сбил 67-летнего пешехода. В результате ДТП мужчина получил травмы, его госпитализировали медики. Правоохранители возбудили уголовное производство.

"Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет", - сообщили в полиции.

