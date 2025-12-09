08:50  09 грудня
Знайшли непритомною: у Києві затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 16-річної дівчини
08:43  09 грудня
У Тернополі на будівництві загинув працівник, впавши з висоти
08:11  09 грудня
Від удару відкинуло на кілька метрів: у Дніпрі авто збило пішохода
UA | RU
UA | RU
09 грудня 2025, 13:55

Збив дитину на переході: на Рівненщині водію загрожує ув'язнення

09 грудня 2025, 13:55
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці повідомили про підозру 45-річному жителю. Він сів за кермо п'яним і збив дитину

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили водію про підозру за ч.1 ст.286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що заподіяло потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Йому загрожує ув'язнення до трьох років.

Сама аварія сталась 7 грудня. 45-річний водій був п'яним за кермом Mercedes Bens E200. Він не надав перевагу в русі та наїхав на 12-річну дівчинку. Внаслідок ДТП її госпіталізували з переломом ноги.

Нагадаємо, у місті Карлівка на Полтавщині співробітники Державного бюро розслідувань затримали правоохоронця, який на смерть збив двох 17-річних сестер. Після аварії водій спочатку залишив місце події, але згодом повернувся. За інформацією слідства, він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція ДТП водій Рівненська область
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Судове засідання у справі Коломойського знову скасували: названо причину
09 грудня 2025, 14:55
РФ вчергове завдала удару по газовій інфраструктурі України
09 грудня 2025, 14:16
США закликають Україну провести президентські вибори
09 грудня 2025, 13:59
В Україні з 1 січня 2026 року стартує безкоштовна вакцинація від ВПЛ для дівчат 12-13 років
09 грудня 2025, 13:48
До кордону не доїхали: на Буковині затримали переправників з "клієнтом"
09 грудня 2025, 13:48
На Дніпропетровщині чоловік через помилку опинився у базі розшуку ТЦК
09 грудня 2025, 13:35
На Сумщині прикордонники знищили понад 20 російських безпілотників
09 грудня 2025, 13:29
20 пунктів потенційної "мирної угоди": що вони означають для України
09 грудня 2025, 13:15
ССО завдали удару по складам БпЛА в Донецьку та палива на Луганщині
09 грудня 2025, 13:05
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Остап Дроздов
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »