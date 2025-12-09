Фото: Нацполіція

Правоохоронці повідомили про підозру 45-річному жителю. Він сів за кермо п'яним і збив дитину

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили водію про підозру за ч.1 ст.286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що заподіяло потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Йому загрожує ув'язнення до трьох років.

Сама аварія сталась 7 грудня. 45-річний водій був п'яним за кермом Mercedes Bens E200. Він не надав перевагу в русі та наїхав на 12-річну дівчинку. Внаслідок ДТП її госпіталізували з переломом ноги.

Нагадаємо, у місті Карлівка на Полтавщині співробітники Державного бюро розслідувань затримали правоохоронця, який на смерть збив двох 17-річних сестер. Після аварії водій спочатку залишив місце події, але згодом повернувся. За інформацією слідства, він перебував у стані алкогольного сп'яніння.