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20 мая 2025, 08:24

Взятка за землю: на Ровенщине главу общины отпустили под залог

20 мая 2025, 08:24
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Суд принял решение относительно главы одной из общин Ровенщины, которого подозревают в получении 7500 долларов взятки за выделение земельного участка предпринимателю

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что фигуранту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. В то же время, суд разрешил внести залог — 454 200 гривен.

Эту сумму чиновник уже заплатил и находится на свободе.

Напомним, на прошлой неделе у Ровенской области правоохранители разоблачили главу одной из территориальных общин на получении неправомерной выгоды. Правоохранители задержали чиновника непосредственно при получении взятки в размере 7500 долларов США.

Взятка за землю: на Ровенщине главу общины отпустили под залог

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