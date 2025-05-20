Взятка за землю: на Ровенщине главу общины отпустили под залог
Суд принял решение относительно главы одной из общин Ровенщины, которого подозревают в получении 7500 долларов взятки за выделение земельного участка предпринимателю
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что фигуранту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. В то же время, суд разрешил внести залог — 454 200 гривен.
Эту сумму чиновник уже заплатил и находится на свободе.
Напомним, на прошлой неделе у Ровенской области правоохранители разоблачили главу одной из территориальных общин на получении неправомерной выгоды. Правоохранители задержали чиновника непосредственно при получении взятки в размере 7500 долларов США.
Взятка за землю: на Ровенщине главу общины отпустили под залог
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