Хабар за землю: на Рівненщині голову громади відпустили під заставу
Суд ухвалив рішення щодо голови однієї з громад Рівненщини, якого підозрюють в отриманні 7500 доларів хабаря за виділення земельної ділянки підприємцю
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Водночас суд дозволив внести заставу — 454 200 гривень.
Цю суму посадовець уже сплатив і наразі перебуває на волі.
Нагадаємо, минулого тижня у Рівненській області правоохоронці викрили голову однієї з територіальних громад на отриманні неправомірної вигоди. Правоохоронці затримали чиновника безпосередньо під час отримання хабаря у розмірі 7500 доларів США.
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