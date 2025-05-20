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20 травня 2025, 08:24

Хабар за землю: на Рівненщині голову громади відпустили під заставу

20 травня 2025, 08:24
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Суд ухвалив рішення щодо голови однієї з громад Рівненщини, якого підозрюють в отриманні 7500 доларів хабаря за виділення земельної ділянки підприємцю

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Водночас суд дозволив внести заставу — 454 200 гривень.

Цю суму посадовець уже сплатив і наразі перебуває на волі.

Нагадаємо, минулого тижня у Рівненській області правоохоронці викрили голову однієї з територіальних громад на отриманні неправомірної вигоди. Правоохоронці затримали чиновника безпосередньо під час отримання хабаря у розмірі 7500 доларів США.

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