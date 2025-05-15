Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Никопольский горрайонный суд Днепропетровской области признал гражданина виновным в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу. Летом 2024 года в телефоне мужчину обнаружили детскую порнографию. Тогда речь шла о лишении свободы до шести лет. Он же предложил полиции 40 тысяч гривен и был задержан.

На суде он пояснил, что следователь не называла сумму взятки, а сам предложил именно 40 тысяч гривен. Суд назначил ему 4 года тюрьмы. Известно, что у мужчины две дочери 2017 и 2018 года рождения, разведен.

Сейчас мужчина находится под ночным домашним арестом из-за дела с детской порнографией. По материалам дела, он пересылал своему знакомому видео с детским порно. Также первоначально мужчину подозревали в развращении малолетней, с которой познакомился в Viber. В частности, он общался с девочкой на сексуальную тему и просил ее раздеваться и отправлять ему фотографии. Когда ребенок отказался выслать обнаженные фото, мужчина прислал ему фотоснимок своего обнаженного полового органа.

Напомним, ранее в Полтавской области судили мужчину с инвалидностью первой группы. Следователи установили, что в течение 9 лет мужчина загрузил с разных веб-сайтов на свой компьютер 63 видео- и фотофайла с детской порнографией.