13:17  15 мая
Синоптик дала прогноз на 16 мая: где будет теплее всего
12:59  15 мая
В Харьковской области из-за российских обстрелов закрыли больницу
10:03  15 мая
Сегодня в Сумах День траура по убитым в результате российского авиаудара
UA | RU
UA | RU
15 мая 2025, 23:55

Хотел избежать наказания: на Днепропетровщине мужчина, проходящий по делу за детское порно, дал взятку следователю

15 мая 2025, 23:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

На Днепропетровщине приговор получил мужчина, который дал взятку следователю. Он таким образом хотел избежать наказания по другому делу

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Никопольский горрайонный суд Днепропетровской области признал гражданина виновным в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу. Летом 2024 года в телефоне мужчину обнаружили детскую порнографию. Тогда речь шла о лишении свободы до шести лет. Он же предложил полиции 40 тысяч гривен и был задержан.

На суде он пояснил, что следователь не называла сумму взятки, а сам предложил именно 40 тысяч гривен. Суд назначил ему 4 года тюрьмы. Известно, что у мужчины две дочери 2017 и 2018 года рождения, разведен.

Сейчас мужчина находится под ночным домашним арестом из-за дела с детской порнографией. По материалам дела, он пересылал своему знакомому видео с детским порно. Также первоначально мужчину подозревали в развращении малолетней, с которой познакомился в Viber. В частности, он общался с девочкой на сексуальную тему и просил ее раздеваться и отправлять ему фотографии. Когда ребенок отказался выслать обнаженные фото, мужчина прислал ему фотоснимок своего обнаженного полового органа.

Напомним, ранее в Полтавской области судили мужчину с инвалидностью первой группы. Следователи установили, что в течение 9 лет мужчина загрузил с разных веб-сайтов на свой компьютер 63 видео- и фотофайла с детской порнографией.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд порнография
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
В Украине изменились цены на раннюю капусту: почему фермеры вынуждены "сбрасывать"
16 мая 2025, 00:50
Отказался служить даже в тылу: в Тернопольской области судили мужчину за уклонение от мобилизации
15 мая 2025, 23:25
На Прикарпатье осудили группу наркоторговцев: каннабис выращивали "оптом"
15 мая 2025, 22:55
Призвали на службу мужчину, который имел право на отсрочку: в Ровенской области суд рассмотрел действия ТЦК
15 мая 2025, 22:40
В Киеве произошло смертельное ДТП: оба водителя не выжили
15 мая 2025, 22:25
В Винницкой области 20-летний мотоциклист сбил велосипедиста
15 мая 2025, 22:05
Разбрасывала цветы и фотографии погибших защитников: в Киеве женщина устроила хаос на Аллее Героев
15 мая 2025, 21:45
Украинские бойцы атаковали позиции россиян на Курщине
15 мая 2025, 21:35
Как читать этикетки корейской косметики: инструкция для новичков
15 мая 2025, 21:34
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Все публикации »
Александр Коваленко
Вадим Денисенко
Анна Маляр
Все блоги »