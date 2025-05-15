Хотел избежать наказания: на Днепропетровщине мужчина, проходящий по делу за детское порно, дал взятку следователю
На Днепропетровщине приговор получил мужчина, который дал взятку следователю. Он таким образом хотел избежать наказания по другому делу
Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.
Никопольский горрайонный суд Днепропетровской области признал гражданина виновным в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу. Летом 2024 года в телефоне мужчину обнаружили детскую порнографию. Тогда речь шла о лишении свободы до шести лет. Он же предложил полиции 40 тысяч гривен и был задержан.
На суде он пояснил, что следователь не называла сумму взятки, а сам предложил именно 40 тысяч гривен. Суд назначил ему 4 года тюрьмы. Известно, что у мужчины две дочери 2017 и 2018 года рождения, разведен.
Сейчас мужчина находится под ночным домашним арестом из-за дела с детской порнографией. По материалам дела, он пересылал своему знакомому видео с детским порно. Также первоначально мужчину подозревали в развращении малолетней, с которой познакомился в Viber. В частности, он общался с девочкой на сексуальную тему и просил ее раздеваться и отправлять ему фотографии. Когда ребенок отказался выслать обнаженные фото, мужчина прислал ему фотоснимок своего обнаженного полового органа.
Напомним, ранее в Полтавской области судили мужчину с инвалидностью первой группы. Следователи установили, что в течение 9 лет мужчина загрузил с разных веб-сайтов на свой компьютер 63 видео- и фотофайла с детской порнографией.