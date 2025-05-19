На Прикарпатье женщина пыталась дать 100 евро взятки за успешную сдачу экзамена "на права"

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В Коломне женщина во время сдачи практического экзамена пыталась подкупить экзаменатора

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

Средства в размере 100 евро она положила в экзаменационное письмо и, садясь в служебный автомобиль, передала их администратору.

Работник сервисного центра МВД сообщил об инциденте правоохранителей, которые прибыли на место происшествия и зафиксировали факт правонарушения и изъяли деньги как вещественное доказательство в рамках уголовного производства.

В ведомстве напомнили, что уголовная ответственность предусматривается как для тех, кто требует взятку, так и для тех, кто ее предлагает.

Напомним, в Прикарпатье 54-летний житель Киева, который был за рулем внедорожника, сбил 9-летнего мальчика.