Смертельное ДТП на Волыни: погиб несовершеннолетний, еще один парень – в реанимации

В результате дорожно-транспортного происшествия в Луцком районе погиб несовершеннолетний, еще один парень – в реанимации. Следователи выясняют обстоятельства аварии

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что ДТП произошло 1 мая в Струмовке, на кольце кругового движения.

Водитель мотоцикла KAWASAKI не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, выехал на клумбу кольцевого движения и столкнулся с дорожным знаком.

От полученных травм 17-летний парень погиб на месте происшествия. Другой, 17-летний житель Пидгайцев, получил повреждения, его госпитализировали в реанимацию.

По этому факту следователи возбудили уголовное производство.





Напомним, 30 апреля на автодороге во Львовской области произошла авария. Один из водителей был госпитализирован.