14:23  11 марта
В Венеции украинский военный спас раненого туриста
13:10  11 марта
В Одесской области неизвестные обворовали могилы защитников
13:59  11 марта
В Черниговской области дети провалились под лед: полиция рассказала подробности трагедии
UA | RU
UA | RU
12 марта 2025, 02:10

В Киеве двое мужчин напали на мать пленного военного и душили ее: суд вынес приговор

12 марта 2025, 02:10
Читайте також українською мовою
фото: t.me/kyiv_pro_office
Читайте також
українською мовою

В Киеве двоих жителей хостела, совершивших разбойное нападение на мать пленного военного, приговорили к девяти годам заключения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Как установило следствие, нападавшие узнали, что их соседка по хостелу собрала около 400 тысяч гривен. Эти средства женщина получала для поддержки находящегося в плену сына-военнослужащего. Узнав о деньгах, злоумышленники решили ограбить соседку.

В день преступления, когда потерпевшая собралась отнести средства в банк, фигуранты напали на нее и начали душить. Злоумышленники отобрали и спрятали деньги в ванной, но потратить не успели – правоохранители оперативно их задержали.

Следователи вернули похищенные средства потерпевшей. Суд признал подозреваемых виновными в разбойном нападении, совершенном в условиях военного положения.

"Мужчины приговорены к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества. К вступлению приговора в законную силу обвиняемые будут находиться под стражей", – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Киевской области задержали мошенника, который наживался на родственниках военнопленных. Злоумышленник обещал предоставить информацию о военнослужащих Вооруженных Сил Украины, попавшим в плен или пропавшим без вести. В результате он выманил у родственников защитников более 80 тысяч гривен.

суд Киев деньги нападение Разбой приговор
В Киеве мужчина на "Мерседесе" уезжал со стрельбой от стражей порядка и "прокатал" полицейского на окне
11 марта 2025, 11:55
На Прикарпатье будут судить банду, которая изготовляла психотропы в передвижной нарколаборатории
11 марта 2025, 10:34
В Киеве празднование дня рождения закончилось поножовщиной
11 марта 2025, 00:34
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Житель Одесской области изнасиловал 14-летнюю девочку: как его наказал суд
12 марта 2025, 03:15
Аэроразведчики показали, как ночной бомбер "Вампир" охотится на окупантов на Харьковщине
12 марта 2025, 02:58
На Кировоградщине будут судить мошенника, который на 1,5 млн гривен обманул мать погибшего военного
12 марта 2025, 02:35
В Одессе военный "штамповал" за 16 тысяч долларов фиктивные диагнозы из психбольницы
12 марта 2025, 01:49
Бригада "Месть" отразила штурм и остановила российскую колонну в Донецкой области
12 марта 2025, 01:30
На Буковине будут судить мужчину, убившего мать гражданской жены
12 марта 2025, 01:10
Modern Talking Томас Андерс не собирается возвращаться с выступлениями в РФ
12 марта 2025, 00:50
В Харькове при пожаре в квартире погибла женщина
12 марта 2025, 00:34
На ребенка упали деревянные плиты: на Волыни погиб 9-летний мальчик
12 марта 2025, 00:06
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Александр Коваленко
Юрий Бутусов
Вадим Денисенко
Все блоги »