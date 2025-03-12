В Киеве двое мужчин напали на мать пленного военного и душили ее: суд вынес приговор

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В Киеве двоих жителей хостела, совершивших разбойное нападение на мать пленного военного, приговорили к девяти годам заключения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Как установило следствие, нападавшие узнали, что их соседка по хостелу собрала около 400 тысяч гривен. Эти средства женщина получала для поддержки находящегося в плену сына-военнослужащего. Узнав о деньгах, злоумышленники решили ограбить соседку.

В день преступления, когда потерпевшая собралась отнести средства в банк, фигуранты напали на нее и начали душить. Злоумышленники отобрали и спрятали деньги в ванной, но потратить не успели – правоохранители оперативно их задержали.

Следователи вернули похищенные средства потерпевшей. Суд признал подозреваемых виновными в разбойном нападении, совершенном в условиях военного положения.

"Мужчины приговорены к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества. К вступлению приговора в законную силу обвиняемые будут находиться под стражей", – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Киевской области задержали мошенника, который наживался на родственниках военнопленных. Злоумышленник обещал предоставить информацию о военнослужащих Вооруженных Сил Украины, попавшим в плен или пропавшим без вести. В результате он выманил у родственников защитников более 80 тысяч гривен.