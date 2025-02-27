В Ровенской области мужчина крал и продавал артиллерийские гильзы с могил погибших бойцов
В начале февраля в полицию обратились трое жителей Сарненского района: неизвестный в селе Немовичи и в Сарнах крал артиллерийские гильзы с могил погибших военных
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Правоохранители установили злоумышленника – 36-летнего местного, ранее судимого за корыстные преступления. Украденные гильзы, служившие вазами, он очистил от краски и успел все продать местным жителям. Все гильзы полицейские изъяли.
Фигурант объяснил правоохранителям, что кражи совершал, чтобы легко обогатиться.
Задержанному объявили подозрение. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.
Напомним, в Черновцах на Аллее Славы женщина угнала гильзы и монету из могилы защитника.
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