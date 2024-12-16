В Одесской области с помощью технологий на границе задержали 10 беглецов
Пограничники в Подольском районе задержали группу мужчин, которые хотели скрыться в Молдове
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Жители Днепропетровской, Ровенской, Харьковской, Одесской и Житомирской областей пытались незаконно пересечь приднестровский сегмент украино-молдавской границы.
Для достижения своей цели 10 мужчин обратились за помощью к администратору одного из телеграм-каналов. Последний давал советы по навигации, за что в случае удачной переправки получил бы по 120 тысяч гривен с каждого "клиента" на свой счет. По указанию организатора, мужчины прибыли в определенное место сбора, откуда отправились к границе.
В отношении мужчин составили админпротоколы, дела направили в суд.
Напомним, ранее на Закарпатье пограничники задержали двух мужчин, которые собирались через ледяную Тисы попасть в Румынию.