фото: полиция

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Так, 35-летний водитель авто Renault не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в легковушку Suzuki, под управлением 64-летнего мужчины.

В результате ДТП от полученных травм погиб 45-летний пассажир Renault.

Кроме того, травмы разной степени тяжести получили водители обоих авто и еще один пассажир 45-летний Renault. Их госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, днем 30 ноября вблизи Винницы произошло жуткое ДТП. Один из легковушек разнесло вдребезги, есть погибший и пострадавшие.