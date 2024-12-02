Столкновение авто на Ровенщине: один погибший, еще три человека травмировались
Смертельное ДТП произошло утром 1 декабря вблизи села Заря в Ровенском районе
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Так, 35-летний водитель авто Renault не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в легковушку Suzuki, под управлением 64-летнего мужчины.
В результате ДТП от полученных травм погиб 45-летний пассажир Renault.
Кроме того, травмы разной степени тяжести получили водители обоих авто и еще один пассажир 45-летний Renault. Их госпитализировали.
По факту аварии возбуждено уголовное производство.
Напомним, днем 30 ноября вблизи Винницы произошло жуткое ДТП. Один из легковушек разнесло вдребезги, есть погибший и пострадавшие.
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