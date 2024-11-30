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Во время последних нескольких воздушных тревог в Ровенской области успешно работала противовоздушная оборона. Правоохранители собрали обломки вражеских боеприпасов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Взрывотехники собрали обломки крылатой ракеты Х-101 и БпЛА типа "Герань-2". Их направили на экспертизу.

Также полицейские напомнили, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае нельзя затрагивать их. Также необходимо сообщить о находке экстренным службам. До приезда специалистов не подпускать никого к опасному предмету.

Напомним, ранее в одном из районов Киева были обнаружены остатки российской авиационной крылатой ракеты Х-55.