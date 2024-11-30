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Під час останніх кількох повітряних тривог на Рівненщині успішно працювала протиповітряна оборона. Правоохоронці зібрали уламки ворожих боєприпасів

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Вибухотехніки зібрали уламки крилатої ракети Х-101 та БпЛА типу "Герань-2". Їх направили на експертизу.

Також поліцейські нагадали, що у разі виявлення вибухонебезпечних предметів у жодному разі не можна торкатися їх. Також необхідно повідомити про знахідку екстреним службам. До приїзду фахівців не підпускати нікого до небезпечного предмета.

Нагадаємо, раніше в одному з районів Києва виявили залишки російської авіаційної крилатої ракети Х-55.