В Ровенской области устанавливают личность мужчины, тело которого обнаружили на берегу реки

фото: из открытых источников

Во вторник, 16 июля, на берегу реки Случь в городе Березно Ровенского района обнаружили тело мужчины

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Умершему на вид 40-50 лет. Документов у него при себе не было.

Приметы: рост около 180 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы и борода рыжего цвета.

Одет в футболку серого цвета, серые спортивные брюки с тремя белыми вертикальными полосками с обеих сторон, зеленую кепку, спортивную куртку синего цвета с синими надписями и тремя белыми вертикальными полосками по обе стороны, черные резиновые тапочки.

При осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружили. Его отправили в морг для проведения судмедэкспертизы.

Полицейские обращаются к общественности: если вам известна любая информация о мужчине, сообщите в полицию по телефонам: 0969917853, 0672742901 или 102.

Напомним, 15 июля в Хмельницкой области из озера достали тело мужчины: его поиски продолжались в течение двух дней.