В Ровенской области устанавливают личность мужчины, тело которого обнаружили на берегу реки
Во вторник, 16 июля, на берегу реки Случь в городе Березно Ровенского района обнаружили тело мужчины
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Умершему на вид 40-50 лет. Документов у него при себе не было.
Приметы: рост около 180 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы и борода рыжего цвета.
Одет в футболку серого цвета, серые спортивные брюки с тремя белыми вертикальными полосками с обеих сторон, зеленую кепку, спортивную куртку синего цвета с синими надписями и тремя белыми вертикальными полосками по обе стороны, черные резиновые тапочки.
При осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружили. Его отправили в морг для проведения судмедэкспертизы.
Полицейские обращаются к общественности: если вам известна любая информация о мужчине, сообщите в полицию по телефонам: 0969917853, 0672742901 или 102.
Напомним, 15 июля в Хмельницкой области из озера достали тело мужчины: его поиски продолжались в течение двух дней.