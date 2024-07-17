В Хмельницкой области из озера достали тело мужчины

фото: ГСЧС

В течение двух дней продолжались поиски мужчины, утонувшего в городском озере Нетишина в Хмельницкой области

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Мужчина пропал во время купания в озере утром 14 июля. Поиски продолжались до наступления темноты и продолжились на следующий день.

Днем 15 июля на лодке чрезвычайники с помощью спасательного снаряжения достали тело 37-летнего погибшего из воды и передали правоохранителям для установления причины смерти.

Напомним, 14 июля на Прикарпатье в реке утонули трое мужчин – 30, 21 и 20 лет.