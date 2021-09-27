На Житомирщине женщина из-за отравления консервой попала в больницу с ботулизмом

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Жительница села Высокое Житомирской области съела домашнюю мясную консерву и попала в больницу с ботулизмом

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Житомир.info".

Как рассказал заведующий отделом эпидемиологического надзора и профилактики неинфекционных заболеваний ГУ "Житомирский областной лабораторный центр МОЗ Украины" Василий Печенюк, женщине стало плохо 17 сентября, поэтому ее госпитализировали.

Выяснилось, что накануне она потребляла консерву из свинины домашнего приготовления. Хоть тушенку ел и муж пациентки, однако симптомов болезни у него не было, тогда как у женщины подтвердили болезнь.

"Лабораторный анализ подтвердил у пациентки ботулизм. Ей ввели антитоксин – сыворотку против ботулизма. Состояние больной стабилизировалось, однако она до сих пор в больнице", – рассказал Василий Печенюк.

Напомним, недавно в Запорожье два человека попали в реанимацию из-за ботулизма. Они употребляли вяленую рыбу.