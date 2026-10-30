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30 октября 2026, 16:32

В Прикарпатье мужчина за $300 обещал переправить киевлянина через Карпаты

30 октября 2026, 16:32
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Фото: полиция Ивано-Франковской области
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В Ивано-Франковской области правоохранители задержали 61-летнего жителя Надворнянского района, которого подозревают в организации незаконной переправки мужчины через государственную границу

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

По данным следствия, в сентябре 2026 прикарпатец договорился с жителем Киева, который хотел незаконно уехать из Украины. Мужчина согласился организовать пересечение границы вне официальных пунктов пропуска за денежное вознаграждение.

Они заранее согласовали место встречи, маршрут и дальнейшие действия. Организатор объяснял, как передвигаться по горам, а также договорился о пересылке личных вещей киевлянина, которые впоследствии получил в Яремче.

27 октября 61-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Passat встретил пассажира, прибывшего поездом в Яремче. Он показал ему карту местности, объяснил направление движения и отправился в сторону Верховины. По дороге продолжал инструктировать пассажира о незаконном пересечении границы.

Непосредственно в автомобиле организатор получил от мужчины 300 долларов США. Однако до приграничья они не добрались: в Ворохте автомобиль остановили правоохранители, а 61-летний водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Противоправную деятельность разоблачили сотрудники полиции.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - организация незаконной переправки лиц через государственную границу и содействие таким действиям по корыстным мотивам.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения — круглосуточный домашний арест. По инкриминируемой статье ему грозит от семи до девяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее ДБР задержало в Ровенской области солдата учебного центра, который пытался откупиться от службы . Он предложил командиру взятку в 5 тысяч долларов.

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Карпаты Киев Ивано-Франковская область жители пересечение границы
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