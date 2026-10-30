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Российские военные повторно атаковали ж/д вокзал в Днепре. В результате удара возник пожар, ранения получила женщина. Медики доставляют ее в больницу

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

"Враг снова нанес удары по железнодорожному вокзалу в Днепре", - написал он.

В "Укрзализныце" сообщили , что эвакуацию на вокзале объявили заранее. На его подземных площадях обустроили зоны для продолжительного пребывания людей.

Железнодорожники призывают пассажиров и всех находящихся на вокзале оставаться в укрытии до отбоя воздушной тревоги.

Напомним, что в Днепре в результате российского удара 30 октября ранения получила 70-летняя женщина. Ее госпитализировали, медики оценивают состояние пострадавшей как средней тяжести.