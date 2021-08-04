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04 августа 2021, 20:07 6067

В Минздраве рассказали о специфических симптомах штамма " Дельта"

04 августа 2021, 20:07 6067
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Фото из открытых источников
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В Министерстве здравоохранения рассказали о специфических симптомах штамма COVID-19 "Дельта".

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Наиболее распространенные симптомы: лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк

При этом кашель и потеря обоняния или вкуса — менее распространены.

В Минздраве отмечают, что более серьезными симптомами являются: нарушения слуха, желудочно-кишечные проблемы и образование сгустков крови, приводящие к гибели тканей и гангрены.

Напомним, по последним данным, в Украине официально подтверждено 17 случаев заражения "Дельта" штаммом.

За минувшие сутки в Украине выявлено почти тысяча случаев заражения COVID-19.

COVID-19 штамм Дельта Минздрав кровь

 
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