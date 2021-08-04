В Минздраве рассказали о специфических симптомах штамма " Дельта"

Фото из открытых источников

В Министерстве здравоохранения рассказали о специфических симптомах штамма COVID-19 "Дельта".

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Наиболее распространенные симптомы: лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк

При этом кашель и потеря обоняния или вкуса — менее распространены.

В Минздраве отмечают, что более серьезными симптомами являются: нарушения слуха, желудочно-кишечные проблемы и образование сгустков крови, приводящие к гибели тканей и гангрены.

Напомним, по последним данным, в Украине официально подтверждено 17 случаев заражения "Дельта" штаммом.

За минувшие сутки в Украине выявлено почти тысяча случаев заражения COVID-19.