В Минздраве рассказали о специфических симптомах штамма " Дельта"
В Министерстве здравоохранения рассказали о специфических симптомах штамма COVID-19 "Дельта".
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Наиболее распространенные симптомы: лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк
При этом кашель и потеря обоняния или вкуса — менее распространены.
В Минздраве отмечают, что более серьезными симптомами являются: нарушения слуха, желудочно-кишечные проблемы и образование сгустков крови, приводящие к гибели тканей и гангрены.
Напомним, по последним данным, в Украине официально подтверждено 17 случаев заражения "Дельта" штаммом.
За минувшие сутки в Украине выявлено почти тысяча случаев заражения COVID-19.
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