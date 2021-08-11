Ученые назвали регионы Украины с самой угрожающей ситуацией относительно COVID

Фото: из открытых источников

Ученые Национальной академии наук считают, что наиболее угрожающей является ситуация с коронавирусом в Одесской и Херсонской областях. Кроме того, быстро растут показатели заболеваемости на Тернопольщине и в Киеве

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАН.

Количество положительных тестов на прошлой неделе уже выросла в 1,5 раза, и эти темпы могут в ближайшие недели еще более вырасти по мере увеличения доли штамма "Дельта" среди случаев болезни", - отмечают ученые.

На уровне регионов безусловным лидером заболеваемости оказалась Херсонская область, где число случаев болезни и положительных тестов за последнюю неделю удвоилось, занимая сейчас первое место по этим показателям, не учитывая столицу.

Лидерство по количеству новых проведенных госпитализаций удерживает Одесская область, где они выросли в 1,5 раза за неделю и в 1,8 раза за две недели", - добавляют ученые.

Кроме того, резкий рост заболеваемости на фоне относительно невысокого ее уровня наблюдается в Тернопольской области: число случаев болезни возросло в 2,2 раза за неделю и в 4,9 раза за две недели.

Также быстро увеличивается число положительных тестов в Киеве, хотя количество госпитализаций растет медленно.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали о специфических симптомах штамма"Дельта".