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11 августа 2021, 10:01 7

Ученые назвали регионы Украины с самой угрожающей ситуацией относительно COVID

11 августа 2021, 10:01 7
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Фото: из открытых источников
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Ученые Национальной академии наук считают, что наиболее угрожающей является ситуация с коронавирусом в Одесской и Херсонской областях. Кроме того, быстро растут показатели заболеваемости на Тернопольщине и в Киеве

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАН.

Количество положительных тестов на прошлой неделе уже выросла в 1,5 раза, и эти темпы могут в ближайшие недели еще более вырасти по мере увеличения доли штамма "Дельта" среди случаев болезни", - отмечают ученые.

На уровне регионов безусловным лидером заболеваемости оказалась Херсонская область, где число случаев болезни и положительных тестов за последнюю неделю удвоилось, занимая сейчас первое место по этим показателям, не учитывая столицу.

Лидерство по количеству новых проведенных госпитализаций удерживает Одесская область, где они выросли в 1,5 раза за неделю и в 1,8 раза за две недели", - добавляют ученые.

Кроме того, резкий рост заболеваемости на фоне относительно невысокого ее уровня наблюдается в Тернопольской области: число случаев болезни возросло в 2,2 раза за неделю и в 4,9 раза за две недели.

Также быстро увеличивается число положительных тестов в Киеве, хотя количество госпитализаций растет медленно.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали о специфических симптомах штамма"Дельта".

коронавирус вирус болезнь пандемия ученые

 
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