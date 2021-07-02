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02 июля 2021, 16:45 159

На Львовщине ребенок выпал из окна шестого этажа

02 июля 2021, 16:45 159
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Фото из открытых источников
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В городе Дубляны, что недалеко от Львова, четырехлетний мальчик выпал из окна шестого этажа дома и остался жив

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, пишет RegioNews.

Отмечается, что мальчик выпал из окна квартиры сегодня, 2 июля, около 13:00.

"Пострадавшего с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота, доставлен в городскую детскую клиническую больницу", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, недавно в Мариуполе трехлетний ребенок выпал из окна на девятом этаже.

Также сообщалось, что в Краматорске из окна четвертого этажа выпал двухлетний мальчик.

Украина Львов Львовщина происшествия ребенок

 
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