На Львовщине ребенок выпал из окна шестого этажа
В городе Дубляны, что недалеко от Львова, четырехлетний мальчик выпал из окна шестого этажа дома и остался жив
Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, пишет RegioNews.
Отмечается, что мальчик выпал из окна квартиры сегодня, 2 июля, около 13:00.
"Пострадавшего с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота, доставлен в городскую детскую клиническую больницу", - говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, недавно в Мариуполе трехлетний ребенок выпал из окна на девятом этаже.
Также сообщалось, что в Краматорске из окна четвертого этажа выпал двухлетний мальчик.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Тактика или зрада: почему закарпатские "слуги народа" пошли против Зеленского
Контратака Буряка: почему "заелся" мэр Запорожья и что ему за это будет