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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
10 июня 2020, 15:41 10

На Владимир-Волынской птицефабрике вспышка коронавируса

10 июня 2020, 15:41 10
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COVID-19 заболели 48 работников предприятия
COVID-19 заболели 48 работников предприятия
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По состоянию на 10 июня на Владимир-Волынской птицефабрике диагноз "коронавирус" лабораторно подтвердили у 48 человек. Если количество больных возрастет, работу фабрики могут приостановить.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Суспільне

Как рассказала главный санитарный врач области Наталья Янко, большинство больных работают в цехе полуфабрикатов.

Если дальше инфекция будет распространяться, то будут принимать решение о приостановлении деятельности этих предприятий", – сообщила Наталья Янко.

На предприятии продолжаются противоэпидемические мероприятия.

По словам Натальи Янко, вспышки коронавируса сейчас фиксируют и на других предприятиях, в частности в городе Ковель и областном центре.

Напомним, за последние сутки на Волыни подтвердили 101 случай коронавируса.

коронавирус COVID-19 Волынь Волынская область статистика больные
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