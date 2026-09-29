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29 вересня 2026, 17:59

На Прикарпатті судитимуть 29-річного чоловіка за поширення порнографічного контенту

29 вересня 2026, 17:59
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Фото ілюстративне
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На Івано-Франківщині поліцейські скерували до суду обвинувальний акт щодо 29-річного мешканця Перегінської територіальної громади, якого обвинувачують у придбанні, зберіганні та поширенні порнографічного контенту

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували факт придбання чоловіком, зберігання та поширення заборонених фото- та відеоматеріалів.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили відповідний контент. Серед матеріалів, за даними поліції, виявили файли з ознаками дитячої порнографії.

Наразі обвинувальний акт скерували до суду. Подальшу правову оцінку діям чоловіка надасть суд.

Нагадаємо, що Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області засудив 47-річного чоловіка до шести років позбавлення волі за розпусні дії щодо 8-річної дівчинки та зберігання матеріалів сексуального насильства над дітьми.

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