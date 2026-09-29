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29 сентября 2026, 15:24

Россия атаковала 5 районов Днепропетровщины: три человека погибли

29 сентября 2026, 15:24
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Фото: полиция Днепропетровской области
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28 сентября российские войска атаковали Днепр, а также Каменский, Криворожский, Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровской области. В результате российских ударов погибли три человека, еще семеро пострадали

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Полицейские работают на местах попадания, документируют последствия обстрелов и собирают вещественные доказательства.

В Каменском районе 28 сентября российские войска атаковали Криничанскую общину. В результате удара повреждены склады, сельскохозяйственная техника и автомобили. Пострадал 49-летний мужчина, его госпитализировали в больницу.

На Криворожье под ударом оказалась Зеленодольская община. В результате атаки пострадал мужчина, которого также доставили в больницу.

В Синельниковском районе российские войска атаковали FPV-дронами и другими беспилотниками. На местах попадания возникли пожары.

Во время атаки на отделение логистической компании в Синельниково погибли три человека, еще трое получили ранения. Также в Петропавловской и Николаевской общинах повреждено предприятие.

На Никопольщине в течение суток российские войска нанесли более 40 ударов по населенным пунктам района, применяя беспилотники и артиллерию.

Около 11:00 российские военные попали FPV-дроном по заведению культуры в Никополе. В результате удара пострадал 41-летний мужчина. В течение полутора часов враг обстрелял артиллерией береговую линию города. Повреждены учебное заведение и частный дом, травмирована 53-летняя женщина.

Оба пострадавших проходят лечение амбулаторно. Всего за сутки в дежурные части Никопольского районного управления полиции поступило 23 сообщения об обстрелах Никополя, а также сел Красногригоревской и Покровской сельских общин. Кроме указанных объектов, в Никополе поврежден магазин.

Следователи продолжают работать на местах попаданий, собирать вещдоки и документировать последствия российских атак.

По данным фактам правоохранители фиксируют последствия российских обстрелов.

Напомним, что в больницах Днепра остаются трое раненых в результате атаки на центр 28 сентября.

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