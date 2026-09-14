На Прикарпатті сержант ТЦК вимагав 9 тисяч доларів з призовників

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На Прикарпатті винесли вирок старшому сержанту одного з районних ТЦК та СП. Виявилось, що він вимагав з призовників хабарі

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У квітні цього року сержант ТЦК погодився отримати 9 тисяч доларів за те, щоб зняти чоловіків з розшуку. На той момент це було близько 336 тисяч гривень. У травні він надіслав фотографії з реєстру.

На суді чоловік визнав свою провину. Суд визнав військовослужбовця винним та призначив йому штраф у розмірі 8,5 тисячі гривень.

Нагадаємо, правоохоронці затримали військового-дезертира, який хотів незаконно перетнути кордон із Молдовою. За втечу він запропонував прикордонникам 11 тисяч доларів.