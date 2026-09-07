На Полтавщине водитель насмерть сбил собаку

Фото: Национальная полиция

Авария произошла 6 сентября около 20:40 на автодороге Киев – Харьков – Довжанский вблизи села Абазовка Полтавского района. Правоохранители начали уголовное производство

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Предварительно автомобиль сбил 31-летнего пешехода, который шел с собакой. Пострадавший госпитализирован. Однако животное, к сожалению, от полученных травм погибло на месте.

Правоохранители нашли тот же автомобиль. Оказалось, что за рулем была 55-летняя женщина. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, ранее под Киевом 15-летние девушки на квадроцикле влетели в столб. От полученных травм водитель погибла на месте, пассажирку госпитализировали.