На Прикарпатті КамАЗ із дітьми вилетів зі схилу
Аварія сталась у селі Красник. Внаслідок ДТП постраждали діти
Про це повідомляє поліція Івано-франківської області, передає RegioNews.
У КамАЗі були 6-річні брати. Автомобіль покотився зі схилу та кілька разів перекинулось. Дітей з тяжкими травмами госпіталізували.
Правоохоронці зʼясували, що водій не забезпечив нерухомість авто. Коли його затримали, він був у пʼяному стані.
Нагадаємо, раніше на Львівщині внаслідок ДТП загинув 16-річний хлопець, ще троє підлітків травмовані. Правоохоронці з'ясовують усі обставини подій.
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