На Прикарпатті КамАЗ із дітьми вилетів зі схилу

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Івано-франківської області, передає RegioNews.



У КамАЗі були 6-річні брати. Автомобіль покотився зі схилу та кілька разів перекинулось. Дітей з тяжкими травмами госпіталізували.



Правоохоронці зʼясували, що водій не забезпечив нерухомість авто. Коли його затримали, він був у пʼяному стані.

Нагадаємо, раніше на Львівщині внаслідок ДТП загинув 16-річний хлопець, ще троє підлітків травмовані. Правоохоронці з'ясовують усі обставини подій.