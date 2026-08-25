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25 серпня 2026, 14:27

Вкрав 13 пачок кави за два дні: в Івано-Франківську чоловіка засудили до 7 років

25 серпня 2026, 14:27
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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В Івано-Франківську 36-річного місцевого мешканця засудили до 7 років і 2 місяців позбавлення волі за пограбування двох продуктових магазинів. Чоловік крав каву та застосовував силу до працівників закладів

Про це повідомила Івано-Франківська обалсна прокуратура, передає RegioNews.

Як встановили прокурори, чоловік уже неодноразово був судимий за крадіжки. Нові злочини він скоїв під час іспитового строку за попереднім вироком, який суд виніс у травні 2025 року.

Перший грабіж стався 7 лютого на вулиці Чорновола. Чоловік виніс із супермаркету 9 пачок кави, сховавши їх у пакет. Біля виходу його помітив охоронець і спробував затримати. У відповідь чоловік штовхнув працівника та втік.

Наступного дня зловмисник пограбував інший магазин на вулиці Галицькій. Цього разу він сховав під курткою 4 пачки кави. Касирка помітила крадіжку та спробувала його зупинити, однак чоловік штовхнув її й вибіг із магазину.

На вулиці зловмисника зупинив хлопець касирки, якого вона встигла покликати на допомогу.

У суді чоловік повністю визнав свою провину. Він пояснив, що продавав викрадену каву, а отримані гроші витрачав на погашення боргу.

Оскільки нові злочини були скоєні під час іспитового строку, суд частково приєднав невідбуту частину попереднього покарання до нового.

Нагадаємо, що у Миколаєві судили чоловіка за крадіжку з магазину "Аврора". Чоловік вкрав 13 шоколадок на суму 1 772 гривень. Продавчиня помітила крадіжку, побігла за ним, вимагала повернути товар. Однак чоловік почав тікати.

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