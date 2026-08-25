16 погибших и 136 раненых: в Кривом Роге завершили спасательные работы на месте удара по ТЦ

Фото: ГСЧС Днепропетровщины

В Кривом Роге на Днепропетровщине завершили аварийно-спасательные работы на месте российского удара по торговому центру

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Спасатели разобрали около 5 тысяч квадратных метров разрушенных конструкций торгового центра и обследовали 100% территории. В общей сложности с места происшествия вывезли около 1230 тонн строительных конструкций.

В поисково-спасательные и другие неотложные работы привлекали спасателей из Сумской, Донецкой, Запорожской, Полтавской, Одесской, Черкасской, Харьковской и Кировоградской областей.

Всего от ГСЧС к ликвидации последствий атаки привлекли около 200 спасателей и более 40 единиц специальной и тяжелой инженерной техники.

В результате российской атаки погибли 16 человек, еще 136 получили ранения, среди них – 26 детей.

Напомним, 21 августа войска РФ попали беспилотником в один из крупнейших торговых центров Кривого Рога, а через 26 минут нанесли повторный удар, когда на месте уже работали спасательные службы.

В больницах Кривого Рога находятся 47 человек, пострадавших в результате вражеского террористического удара по "Солнечной галерее". Среди них – 13 детей.