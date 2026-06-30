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30 июня 2026, 15:59

Ивано-Франковск обновил исторический рекорд жары

30 июня 2026, 15:59
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Фото: Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии
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В Ивано-Франковске 29 июня зафиксировали самую высокую температуру воздуха за последние 82 года

Об этом сообщил Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии, передает RegioNews .

"29 июня 2026 года на метеостанции Ивано-Франковск зафиксирована самая высокая максимальная температура в городе за всю историю метеорологических наблюдений с 1944 года", - сообщили в центре гидрометеорологии.

Там также сообщили, что термометр достиг отметки +37,5, а в августе 1946 г. максимальное значение составляло +37,3.

И добавили, что согласно действующим международным стандартам, метеорологи наблюдают температуру в специальных деревянных конструкциях - психрометрических будках, которые окрашены в белый цвет, имеют специальные жалюзи, дверца открывается только на север. Это сделано для того, чтобы данные разных регионов можно было объективно использовать для прогнозов и исследований.

Напомним, из-за повышения температуры воздуха на автомобильных дорогах государственного значения введены сезонные ограничения движения для тяжеловесного транспорта.

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