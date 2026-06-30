Івано-Франківськ оновив історичний рекорд спеки

Фото: Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології

Про це повідомив Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, передає RegioNews .

"29 червня 2026 року на метеостанції Івано-Франківськ зафіксовано найвищу максимальну температуру в місті за всю історію метеорологічних спостережень з 1944 року", - повідомили у центрі з гідрометеорології.

Там також повідомили, що термометр сягнув позначки +37,5 , а в серпні 1946 максимальне значення становило +37,3.

І додали, що згідно чинних міжнародних стандартів, метеорологи спостерігають температуру в спеціальних деревʼяних конструкціях - психрометричних будках, які пофарбовані у білий колір, мають спеціальні жалюзі, дверцята відкриваються тільки на північ. Це зроблено для того, щоб дані різних регіонів можна було обʼєктивно використовувати для прогнозів та досліджень.

Нагадаємо, через підвищення температури повітря на автомобільних дорогах державного значення запроваджено сезонні обмеження руху для великовагового транспорту.