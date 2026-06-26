На Прикарпатье из-за аномальной засухи пересох уникальный ручей

Фото: Галицкий национальный природный парк

На Прикарпатье из-за засухи существенно снизился уровень подземных вод в селе Озерце, что повлияло на гидрологический режим как карстового образования, так и ручейка.

Об этом сообщает Галицкий природный парк, передает RegioNews .

"25 июня 2026 года работниками научного отдела проведено исследование карстового образования - окни в с. Озерце. Полученные результаты позволили обнаружить, что современное состояние водной экосистемы испытало влияние природных климатических изменений. В результате сухой осени 2025 года и незначительных осадков весной существенно снизился уровень под окна, так и ручей", - говорится в сообщении Галицкого НПП.

По их информации, еще весной из окна вытекал ручей шириной 1,5 м, его глубина несколько лет назад достигала около 30 см, а в настоящее время русло полностью пересохло. Уровень воды (относительно установившегося) в окне снизился на 75 см.

Село Озерце Ивано-Франковской области входит в состав Дубовецкой сельской общины.

На 2024 год в селе не было ни одной инфраструктуры, а проживало только три человека. В деревне действительно есть озеро, расположенное в самом его центре. Оно почти круглой формы имеет диаметр 15-20 м. Питается из глубинных подземных источников. Вода в озерце всегда чистая, зимой не замерзает, а летом очень холодная. Из-за яркого цвета воды его называют "Бирюзовый глаз Ополья".

Напомним, что 27-29 июня в большинстве областей Украины будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности . В жаркую погоду возможны осложнения в работе энергетических, строительных и коммунальных служб, а также в движении транспорта.