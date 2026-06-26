На Прикарпатті через аномальну посуху пересох унікальний потічок

Фото: Галицький національний природний парк

На Прикарпатті через посуху суттєво знизився рівень підземних вод у селі Озерце, що вплинуло на гідрологічний режим як карстового утворення, так і потічка

Про це повідомляє Галицький природний парк, передає RegioNews .

"25 червня 2026 року працівниками наукового відділу проведено дослідження карстового утворення – вікнини у с. Озерце. Отримані результати дозволили виявити, що сучасний стан водної екосистеми зазнав впливу природних кліматичних змін. Унаслідок сухої осені 2025 року та незначних опадів навесні суттєво знизився рівень підземних вод, що і вплинуло на гідрологічний режим як вікнини, так і потічка", - йдеться у повідомленні Галицького НПП.

За їхньою інформацією, ще навесні з вікнини витікав потічок шириною 1,5 м, його глибина кілька років тому сягала близько 30 см, а на даний час русло повністю пересохло. Рівень води (відносно усталеного) у вікнині знизився на 75 см.

Село Озерце Івано-Франківської області входить до складу Дубовецької сільської громади.

На 2024 рік в селі не було жодної інфраструктури, а проживало тільки три людини. У селі дійсно є озерце, розташоване в самому його центрі. Воно майже круглої форми й має діаметр 15-20 м. Живиться із глибинних підземних джерел. Вода в озерці завжди чиста, узимку не замерзає, а влітку дуже холодна. Через яскравий колір води його називають "Бірюзове око Опілля".

Нагадаємо, що 27–29 червня у більшості областей України зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Через спекотну погоду можливі ускладнення в роботі енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також у русі транспорту.