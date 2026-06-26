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26 июня 2026, 21:24

К Украине приближается сильная жара

26 июня 2026, 21:24
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Фото: ГСЧС
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27-29 июня в большинстве областей Украины будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности. В жаркую погоду возможны осложнения в работе энергетических, строительных и коммунальных служб, а также в движении транспорта

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

В ГСЧС призывали граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах и на природе.

Спасатели напоминают, что нельзя разжигать костры в неустановленных местах, оставлять огонь без присмотра, бросать окурки или спички на сухую траву, а также выжигать сухую растительность.

В службе отметили, что за сжигание сухой растительности предусмотрена административная ответственность. Для граждан штраф составляет от 3 060 до 6 120 гривен, для должностных лиц – до 30 600 гривен. На территориях природно-заповедного фонда сумма штрафа может достигать 12 240 гривен.

Напомним, что из-за повышения температуры воздуха на автомобильных дорогах государственного значения введены сезонные ограничения движения для тяжеловесного транспорта.

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