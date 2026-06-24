Фото: полиция

В полиции рассказали подробности ДТП с участием туристического автобуса сообщением "Киев – Бургас", которое произошло в Хмельницкой области 23 июня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В результате ДТП травмировались трое взрослых пассажиров – жители Киева 41, 38 и 69 лет, а также 12-летняя девочка, жительница Винницкой области. Всем пострадавшим оказали медпомощь, в госпитализации они не нуждались.

По факту аварии правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины. Расследование продолжается.

Напомним, ДТП произошло 23 июня около 16:40 на трассе Н-03 вблизи села Шатава Каменец-Подольского района. Водитель не учел дорожную обстановку, в результате чего автобус съехал в кювет и перевернулся.