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24 июня 2026, 15:59

"Тысяча долларов" за бронирование: в Ивано-Франковской области будут судить прокурорку за коррупционную сделку

24 июня 2026, 15:59
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Фото: Офис Генерального прокурора
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Правоохранители сообщили о подозрении прокурору одной из окружных прокуратур области

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Прокурору инкриминируется получение неправомерной выгоды для себя и третьего лица за оказание влияния на принятие решения лицом, уполномоченным исполнять функции государства или местного самоуправления (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

По данным следствия, прокурор сообщила знакомому о возможности посодействовать в трудоустройстве военнообязанного мужчины в одно из учреждений здравоохранения. В дальнейшем это должно стать основанием для оформления бронирования от призыва во время мобилизации.

Она также отметила необходимость передать средства лицу, которое якобы могло повлиять на должностных лиц медицинского учреждения. В дальнейшем прокурор получила 1000 долларов США неправомерной выгоды за такое влияние и передачу средств третьему лицу.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.

Напомним, что Франковский районный суд Львова утвердил соглашение о признании виновности по делу о злоупотреблении влиянием. Речь шла о трудоустройстве мужчины в правоохранительные органы.

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