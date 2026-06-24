"Тисяча доларів" за бронювання: на Івано-Франківщині судитимуть прокурорку за корупційну оборудку

Фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці повідомили про підозру прокурору однієї з окружних прокуратур області

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Прокурору інкриміновано одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, прокурор повідомила знайомому про можливість посприяти у працевлаштуванні військовозобов’язаного чоловіка до одного із закладів охорони здоров’я. Надалі це мало б стати підставою для оформлення бронювання від призову під час мобілізації.

Вона також зазначила про необхідність передати кошти особі, яка нібито могла вплинути на службових осіб медичного закладу. У подальшому прокурор одержала 1000 доларів США неправомірної вигоди за такий вплив та передачу коштів третій особі.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Нагадаємо,що Франківський районний суд міста Львова затвердив угоду про визнання винуватості у справі про зловживання впливом. Йшлось про працевлаштування чоловіка до правоохоронних органів.