Фото: полиция

ДТП произошло 16 июня около 22:10 на трассе Н-09 "Мукачево – Львов", на границе областей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто Jaguar, 50-летний житель Коломыи, двигался в направлении Мукачево. На участке трассы между селом Новые Стрелища (Львовская область) и селом Фрага (Ивано-Франковская область) врезался в гужевую телегу, груженую сеном, которая двигалась впереди в попутном направлении.

В результате столкновения 61-летний водитель телеги, житель села Фрага, от полученных травм погиб на месте. Его пассажир, 56-летний односельчанин, получил травмы – мужчину госпитализировали.

Кроме того, в результате аварии одна лошадь погибла, другая получила травмы.

Во время осмотра места аварии полицейские установили, что телега двигалась в темное время суток без световозвращающих элементов или фонарей, что делало ее невидимой для других водителей.

Водителя Jaguar проверили на состояние опьянения – он был трезв.

По факту аварии следователи возбудили уголовное производство.

Напомним, вленьев 16 июня на Львовщине легковушка вылетела в реку и перевернулась. От полученных травм водитель скончался на месте.