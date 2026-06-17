На Прикарпатті Jaguar протаранив віз із сіном: загинули чоловік та кінь
ДТП сталася 16 червня близько 22:10 на трасі Н-09 "Мукачево – Львів", на межі областей
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій авто Jaguar, 50-річний житель Коломиї, рухався в напрямку Мукачева. На ділянці траси між селом Нові Стрілища (Львівська область) та селом Фрага (Івано-Франківська область) врізався в гужовий віз, навантаженим сіном, який рухався попереду в попутному напрямку.
Внаслідок зіткнення 61-річний водій воза, мешканець села Фрага, від отриманих травм загинув на місці. Його пасажир, 56-річний односелець, отримав травми – чоловіка госпіталізували.
Крім того, внаслідок аварії один кінь загинув, інший отримав травми.
Під час огляду місця аварії поліцейські встановили, що підвода рухалася в темну пору доби без жодних світлоповертаючих елементів чи ліхтарів, що робило її невидимою для інших водіїв.
Водія Jaguar перевірили на стан сп’яніння – він був тверезим.
За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження.
Нагадаємо, влень 16 червня на Львівщині легковик злетів в річку і перекинувся. Від отриманих травм водій загинув на місці.