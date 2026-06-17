Фото: поліція

ДТП сталася 16 червня близько 22:10 на трасі Н-09 "Мукачево – Львів", на межі областей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій авто Jaguar, 50-річний житель Коломиї, рухався в напрямку Мукачева. На ділянці траси між селом Нові Стрілища (Львівська область) та селом Фрага (Івано-Франківська область) врізався в гужовий віз, навантаженим сіном, який рухався попереду в попутному напрямку.

Внаслідок зіткнення 61-річний водій воза, мешканець села Фрага, від отриманих травм загинув на місці. Його пасажир, 56-річний односелець, отримав травми – чоловіка госпіталізували.

Крім того, внаслідок аварії один кінь загинув, інший отримав травми.

Під час огляду місця аварії поліцейські встановили, що підвода рухалася в темну пору доби без жодних світлоповертаючих елементів чи ліхтарів, що робило її невидимою для інших водіїв.

Водія Jaguar перевірили на стан сп’яніння – він був тверезим.

За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, влень 16 червня на Львівщині легковик злетів в річку і перекинувся. Від отриманих травм водій загинув на місці.