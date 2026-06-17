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17 июня 2026, 10:10

Смертельное ДТП на Львовщине: легковушка вылетела в реку и перевернулась

17 июня 2026, 10:10
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Фото: полиция
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ДТП произошло 16 июня около 16:00 в селе Гребенов Стрыйского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Opel Ampera не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автомобиль перевернулся в реку.

От полученных в результате ДТП травм 27-летний водитель погиб на месте.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, вечером 16 мая в городе Ирпень на Киевщине столкнулись два автомобиля. В результате ДТП травмы получили трое несовершеннолетних детей.

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