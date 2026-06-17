Смертельное ДТП на Львовщине: легковушка вылетела в реку и перевернулась
ДТП произошло 16 июня около 16:00 в селе Гребенов Стрыйского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель Opel Ampera не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автомобиль перевернулся в реку.
От полученных в результате ДТП травм 27-летний водитель погиб на месте.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, вечером 16 мая в городе Ирпень на Киевщине столкнулись два автомобиля. В результате ДТП травмы получили трое несовершеннолетних детей.
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