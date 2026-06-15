ДП "Ліси України" програло суд на 83 млн грн через екоцид у Карпатах

Фото: Офіс Генерального прокурора

2 червня 2026 року Господарський суд Закарпатської області повністю задовольнив позов Івано-Франківської обласної прокуратури та постановив стягнути з ДП «Ліси України» понад 83 млн грн шкоди, завданої незаконними рубками в лісах Національного природного парку Гуцульщина

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Порушення виявили восени 2024 року під час перевірки в Космацькому лісництві. Зафіксовано майже два десятки ділянок самовільних рубок, де знищено 738 дерев, переважно бука, ялини та ялиці. Сліди рубок намагалися приховати, маскуючи пні ґрунтом, листям і гіллям. Загальна сума збитків довкіллю перевищила 83,2 млн грн.

Лісництво перебувало у користуванні структур, правонаступником яких є філія "Карпатський лісовий офіс" ДП "Ліси України". Прокурори довели, що постійний лісокористувач не забезпечив належної охорони та збереження лісового фонду, що призвело до системних незаконних рубок на заповідній території.

Стягнуті кошти будуть спрямовані до державного, обласного та місцевого бюджетів.

Нагадаємо, що Спеціалізована екологічна прокуратура Кіровоградської області викрила схему незаконного збагачення, яку організував лісничий одного з лісництв ДП "Ліси України". Посадовець брав "данину" з підприємців за можливість купувати деревину.