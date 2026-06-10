В Кировоградской области на "откатах" за дрова разоблачили лесничего: требовал деньги с каждого грузовика

Фото: прокуратура Кировоградской области

Специализированная экологическая прокуратура Кировоградской области разоблачила схему незаконного обогащения, организованную лесничим одного из лесничеств ГП "Леса Украины". Чиновник брал "дань" с предпринимателей за возможность покупать древесину

Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews . При процессуальном руководстве прокуроров Специализированной экологической прокуратуры Кировоградской областной прокуратуры сообщено о подозрении лесничему одного из лесничеств Чернолесского надлесничества ГП "Леса Украины" в получении неправомерной выгоды, совмещенном с ее вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, чиновник наладил схему незаконного получения средств от предпринимателя, занимавшегося закупкой и реализацией топливной древесины.

За беспрепятственный отпуск лесопродукции мужчина требовал так называемые "откаты" - по 1000 гривен с каждого грузового автомобиля с древесиной. В случае отказа от таких платежей предприниматель фактически не мог получать необходимую для своей деятельности лесопродукцию.

В общей сложности правоохранители задокументировали получение должностным лицом неправомерной выгоды на сумму 92 тысячи гривен.

Во время передачи очередного транша в размере 37 тысяч гривен на территории автозаправочной станции в Знаменке правоохранители задержали подозреваемого в порядке ст. 208 УПК РФ. Денежные средства изъяты.

Напомним, что на Буковине разоблачены масштабные незаконные вырубки леса, произошедшие из-за служебной халатности чиновников. Общий ущерб государству составляет почти 19 млн гривен.