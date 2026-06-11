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11 июня 2026, 10:36

В Карпатах туриста укусила змея: понадобилась помощь спасателей

11 июня 2026, 10:36
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Фото: ГСЧС
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В Верховинском районе Ивано-Франковской области пострадал турист. Инцидент произошел 10 июня во время восхождения на горную долину Гаджина, что вблизи села Быстрец

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Жителя Львовщины в руку укусила змея. Из-за укуса пресмыкающегося 24-летний парень не мог самостоятельно продолжать движение по маршруту, поэтому обратился за помощью к чрезвычайникам.

Спасатели добрались до пострадавшего, оказали ему первую домедицинскую помощь и транспортировали в село Быстрец, где их уже ждала бригада "скорой".

Парня в удовлетворительном состоянии госпитализировали в больницу.

Чрезвычайники предостерегают: отправляясь в горы, следует быть максимально внимательными на участках с густой растительностью и каменистых склонах, ведь там часто прячутся пресмыкающиеся. В случае опасности немедленно звоните по номеру 101.

Напомним, в мае во Львовской области спасатели помогли девушке, которая травмировалась на горе Парашка.

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